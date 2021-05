Defensoria Pública lança cartilha sobre violência sexual contra crianças e adolescentes

A edição esclarece sobre os tipos de violência sexual contra a população infantojuvenil, suas consequências físicas e psíquicas e os tipos de agressores, possibilitando uma atuação preventiva e de combate a essa forma de violência, utilizando-se da rede protetiva e repressiva institucionalizada

A Defensoria Pública do Estado de Sergipe, através do Núcleo da Criança e do Adolescente, lançou a cartilha “Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes: Orientação e Enfrentamento”. A edição esclarece sobre os tipos de violência sexual contra a população infantojuvenil, suas consequências físicas e psíquicas e os tipos de agressores, possibilitando uma atuação preventiva e de combate a essa forma de violência, utilizando-se da rede protetiva e repressiva institucionalizada.

“Espera-se, com este material, prevenir através da informação e incrementar a efetividade no enfrentamento à violência e à exploração sexual de crianças e adolescentes. A violência sexual infantil ocorre com frequência bem maior do que se pode imaginar, e se revela uma triste realidade”, disse a defensora pública e autora da cartilha, Andreza Tavares Almeida Rolim.

De acordo com Andreza Tavares, em média, a cada hora, quatro crianças e adolescentes são abusados no Brasil. “Essa prática não é recente, muito menos vinculada a uma faixa etária, condição social, localização geográfica ou sexo da vítima”, apontou.

O lançamento marca o Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, celebrado em 18 de maio, data instituída pela Lei Federal nº 9.970/2000, em memória à menina Araceli Crespo. “O combate à violência sexual contra crianças e adolescentes necessita de engajamento da sociedade, de instituições, das famílias e do governo para a efetiva prevenção dos crimes dessa espécie. É preciso que haja também o fortalecimento das denúncias e do comprometimento das instituições para que juntas possam, por meio de ações acolhedoras e eficazes, garantir a proteção integral de crianças e adolescentes”, pontou Andreza Tavares.

Em virtude da pandemia do coronavírus/Covid19, não haverá solenidade de lançamento, sendo restrita apenas a divulgação entre as instituições e membros da Defensoria Pública.

A cartilha pode ser acessada no site www.defensoria.se.def.br.