DEM se arruma para 2022

20/05/21 - 08:24:31

Por Adiberto de Souza *

Sem nomes de peso para disputar a eleição majoritária, desde que a senadora Maria do Carmo anunciou a provável aposentadoria política, o DEM procura uma estrela para representá-lo na eleição de 2022. Ao mesmo tempo, o partido tenta atrair bons quadros para a disputa proporcional, trabalho que vem sendo realizado pelo presidente da legenda, José Carlos Machado. Ontem, ele e a senadora Maria do Carmo Alves se reuniram com o presidente nacional da sigla, ACM Neto. Discutiram sobre a possibilidade de a sigla estabelecer vínculos com lideranças políticas importantes, de preferência que uma delas se filie ao partido para representá-lo na disputa majoritária. Mas caso isso não ocorra, o DEM pode ir à luta com a estrela da casa. Após o encontro com ACM Neto, por exemplo, a senadora recolheu o discurso sobre a sua anunciada aposentadoria. Agora, ao ser indagada sobre a hipótese de se candidatar a um cargo majoritário no próximo ano, a líder demista revela que “as conversas estão caminhando” e que vai aguardar o momento certo para definir o rumo a seguir. O seja, dona Maria dificilmente tentará a reeleição, porém é um nome forte para compor uma chapa como candidata a vice-governadora. Alguém duvida?

Comissão da verdade

O deputado estadual Iran Barbosa (PT) festejou o lançamento do eBook “Relatório Final Comissão Estadual da Verdade Paulo Barbosa de Araújo” Sergipe. Com 428 páginas, a obra é resultado de várias audiências públicas promovidas pela Comissão entre 2015 e 2019. O deputado petista afirma que a publicação do eBook é da maior importância, “pois marca a contribuição de Sergipe à memória e à verdade da história brasileira no que diz respeito no enfrentamento às ditaduras”. O livro virtual pode ser acessado gratuitamente neste link https://segrase.se.gov.br/edise/produto/246/impresso. Não deixe de ler!

Fêmeas protegidas

É bom os vendedores caranguejos fêmeas botarem as barbas de molho, pois eles estão na mira do Ibama. Segundo o advogado Fausto Leite, novo superintendente do órgão em Sergipe, a fiscalização é mais intensa durante o período de defeso do crustáceo, contudo não abranda quando o assunto é impedir a captura de fêmeas da espécie. Fausto garante que, graças à realização contínua de fiscalizações, casada com ações de educação ambiental, houve uma forte redução de capturas de caranguejos durante o defeso, inclusive das fêmeas. Melhor assim!

Maioria contra

Cinco dos oito deputados federais de Sergipe votaram contra a Medida Provisória que autoriza a capitalização da Eletrobras. Apenas Gustinho Ribeiro (SD) e Bosco Costa (PL) foram favoráveis à proposta, enquanto Fábio Reis (MDB), com covid-19, não participou da sessão plenária. Votaram conta a MP os parlamentares sergipanos Fábio Mitidieri (PSD), Fábio Henrique (PDT), Laércio Oliveira (PP), João Daniel (PT) e Valdevan Noventa (PL). A MP aprovada permite o aumento no capital social da Eletrobras. A expectativa do governo federal é arrecadar R$ 100 bilhões com a venda de ações da estatal. Aff Maria!

Posse virtual

Amanhã é dia de posse no Sindicato dos Radialistas de Sergipe. Em solenidade marcada para às 10h, serão empossados os novos diretores da entidade, tendo como presidente o comunicador Alex Carvalho. A chapa foi eleita em abril passado, por 62,86% dos votos. Devido a pandemia do coronavírus, a posse será virtual, através da plataforma Google Meet e transmissão pelo canal L2 News. Boa sorte à companheirada!

No estaleiro

O deputado federal Fábio Reis (MDB) foi internado, ontem, para se recuperar da convid-19. Segundo a assessoria do parlamentar, “devido a pequeno agravamento no seu quadro de saúde, ele foi aconselhado pelos médicos a se internar para tratar o comprometimento do pulmão”. Fábio testou positivo no último dia 11, mas permanecia em isolamento social em sua residência. Está é a segunda vez que o político lagartense contrai o coronavírus. Melhoras, deputado!

Sob nova direção

O delegado Juner Caldeira Barbosa é o novo superintendente da regional da Polícia Federal em Sergipe. Ele substituiu o também delegado Marcos Renato da Silva Lima, que estava à frente da Superintendência desde 2019. Presidida pelo diretor-geral da PF, Paulo Gustavo Maiurino, a posse de Juner aconteceu na sede da instituição, em Brasília. O novo chefe da PF em Sergipe é bacharel em direito, mestre em operações militares, e pós-graduado em gestão de integrada de inteligência. Seja bem-vindo à terrinha!

Medalha da morte

E o senador Alexandro Vieira (Cidadania) acha que o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, é um caso de fracasso que sobe à cabeça. Segundo o cidadanista, o ex-ministro parece esperar uma medalha pelo terrível desempenho à frente da Saúde. “Ele recebeu a pasta com 233 mil casos e 15.633 mortos. Entregou com 11,5 milhões de casos e quase 280 mil mortos”, atesta Vieira. O senador também estranhou o fato de Pazuello ter negado que passou mal: “Só faltou ele dizer que foi uma gripezinha”. Misericórdia!

Promessa de campanha

E o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), assinou três ordens de serviço para obras orçadas em R$ 24 milhões. Serão a 1ª etapa da revitalização do Parque da Sementeira, a ampliação da ponte sobre o Rio Poxim e a 2ª etapa da infraestrutura da Orlinha do bairro Coroa do Meio. O prefeito fez questão de lembrar ser esta última obra “uma promessa de campanha que começa a ser cumprida”. De acordo com o pedetista, o investimento anunciado contribuirá para alavancar o turismo e melhorar a mobilidade urbana. Ah, bom!

Livro de presente

E o procurador do Estado de Sergipe, Pedro Durão, presenteou o presidente da Assembleia, deputado Luciano Bispo (MDB), com o livro ‘Direito Empresarial”. Escrita pelo procurador em parceria com o advogado Diogo Doria Pinto, a obra está na 2ª edição. Durão visitou Luciano Bispo em companhia do médico ortopedista Darcy Tavares Pinto, que vem a ser pai do causídico Diogo Doria. Supimpa!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Nordeste, em 12 de agosto de 1941.

* É editor do Portal Destaquenotícias