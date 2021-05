DEPUTADO CAPITÃO SAMUEL SE AFASTA DA ALESE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE









20/05/21 - 14:32:21

O deputado estadual capitão Samuel Barreto usou as redes sociais na tarde desta quinta-feira (20) para informar está se afastando do mandato na Alese e de seu programa de rádio para tratamento de saúde.

Samuel explicou que irá se afastar após ser orientado pelo médico, para a realização do tratamento de um problema em sua garganta. “Ontem me afastei do mandato e do programa de rádio, seguir orientação médica para tratamento de um problema na garganta. Desta vez farei todo o tratamento, evitarei o erro do passado quando fiz uma cirurgia,não me afastei e o problema voltou”, explicou o deputado .