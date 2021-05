DEPUTADO DIZ ESTAR SATISFEITO COM ANÚNCIO DA VACINAÇÃO DOS EDUCADORES









20/05/21 - 12:22:03

O deputado Iran Barbosa (PT) destacou na sessão mista desta quinta-feira, 20, o anúncio do Governo do Estado, quanto a inclusão dos trabalhadores em Educação na campanha de vacinação contra a Covid-19 em Sergipe.

“Todos são testemunha que desde o início da pandemia, venho reiteradamente colocando a necessidade para que as escolas possam se preparar para o retorno às aulas presenciais com segurança. Há uma exigência para que as escolas estejam preparadas tanto do ponto de vista material, quanto humano. Entrei com uma ação judicial buscando junto ao governo, não só informações técnicas que embasaram a decisão da retomada das aulas, mas pedindo a Justiça que se posicionasse quanto ao retorno das aulas num momento grave situação que enfrentamos, a exemplo da vacinação”, observa lembrando ter proposto através de um Projeto de Lei a exigência da imunização da comunidade escolar e a posição contrária para que aulas sejam retomadas sem os cuidados necessários.

Iran Barbosa acrescentou que, com satisfação ouviu o governo anunciar que vai iniciar o processo de vacinação dos professores e trabalhadores em Educação.

“Tenho acompanhado a situação em todo o Brasil e a vacinação dos educadores está em estado muito avançado. Sergipe começa tardiamente, mas eu queria registrar toda a luta que vem sendo feita, por mim aqui dentro e especialmente pelos próprios interessados nesse tema, que são os trabalhadores em educação e as comunidades escolares que vêm resistindo à iniciativa de iniciar as aulas sem a imunização. Não temos que ficar colocando oposição, mas cobrar dos rsponsáveis a disponibilização de vacinas suficientes para imunizar em massa a população. É possível porque outros países fizeram porque as autoridades responsáveis assumiram a vacinação de todas as pessoas”, entende.

Por Aldaci de Souza

Foto: Jadilson Simões