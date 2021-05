Deputado propõe Frente Parlamentar para tratar vacinação de pessoas com deficiências









20/05/21 - 14:12:07

O deputado estadual Francisco Gualberto (PT), vice-presidente da Assembleia Legislativa, propôs na sessão mista desta quinta-feira (20) a criação de uma Frente Parlamentar para tratar de vacinação de pessoas com deficiências. Gualberto também elogiou uma Indicação de autoria do deputado Adailton Martins, aprovada hoje, solicitando ao governo do Estado, através da Secretaria de Saúde, a inclusão de pessoas portadoras de deficiências no Plano de Vacinação do Estado de Sergipe.

“Por coincidência, ontem à noite recebi um telefonema de Luizinho, que é presidente de uma associação estadual de pessoas com deficiência em Sergipe, e ele me pediu para que a gente se envolvesse mais nessa questão e criasse uma frente parlamentar para tratar da questão da inclusão de pessoas com deficiência no calendário de vacinação contra a covid”, revelou Gualberto. Por essa razão, o deputado propôs aos demais deputados começar a viabilizar a frente parlamentar a partir da próxima terça-feira (25). “Para agir não apenas na pandemia, mas para que esta Casa parlamentar dê voz a essas pessoas que muitas vezes têm dificuldades para serem ouvidas pelos órgãos públicos”, justificou.

Francisco Gualberto também revelou que vem mantendo contatos com as secretarias de saúde do Estado e do município de Aracaju para mostrar que na lista de prioridades da vacinação que fala das comorbidades como diabetes e outras, não são citadas as comorbidades permanentes mentais, a exemplo de esquizofrenia e outras doenças. “Muitas são comorbidades permanentes, não têm cura, somente tratamento. E o plano de imunização nacional diz que os estados e municípios podem tratar desses aspectos como prioritários. Em alguns estados, a exemplo de Alagoas e Paraíba, já estão vacinando essas pessoas”, disse.

O deputado finalizou dizendo que está ciente da escassez de vacinas para todos, mas pede que levem em conta as pessoas que são indefesas. Alguns deputados, a exemplo de Iran Barbosa e Adailton Martins, já se colocaram à disposição para integrar a frente parlamentar.

Por Gilson Sousa