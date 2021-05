Deputado solicita inclusão de pessoas com deficiência no plano de vacinação









20/05/21 - 14:42:05

O deputado estadual Adailton Martins (PSD) teve a Indicação nº 201 aprovada, por unanimidade, durante a Sessão Extraordinária Mista da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), na manhã desta quinta-feira, 20. Nela, o parlamentar solicita ao governador Belivaldo Chagas, a inclusão de Pessoas Com Deficiência (PCD) no plano de vacinação estadual.

Para Adailton Martins, com o avanço da contaminação em Sergipe, se faz necessário a vacinação de toda a sociedade, priorizando aquela parcela mais vulnerável. “De acordo com o Ministério da Saúde, a Covid-19 pertence a família viral causador em potencial de doenças respiratórias, sendo confirmado no Brasil em fevereiro de 2020. Por isso, é importante dizer que as pessoas com deficiência são um grupo de risco devido a vários fatores, entre outros, sua dificuldade em manter protocolos de higiene, como não abraçar, não tocar no rosto, lavar as mãos com frequência e manter o distanciamento social”, ressaltou.

Na propositura, o parlamentar explicou ainda que segundo a Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015, no artigo 2º, considera pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, com participação obstruída numa sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

“Nesse sentido, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência já obriga medidas para protegê-las em caso de situações de risco, emergência ou calamidade pública”, ressaltou.

Por Kelly Monique Oliveira

Foto: recontaai.com.br