DHPP CUMPRE MANDADO DE PRISÃO DE SUSPEITO DE HOMICÍDIO EM SOCORRO









20/05/21 - 10:26:28

Na tarde desta quarta-feira (19), policiais civis do DHPP deram cumprimento a mandado de prisão preventiva em face de I.S, guarda municipal de cidade de Nossa Senhora do Socorro, suspeito de ter praticado homicídio em desfavor de C.S.G., no último dia 16 de março, no Parque dos Faróis, em Socorro.

Após diversas diligências, fora comprovado que o suspeito dos disparos não havia agido em legítima defesa, diferente da versão apresentada por ele quando foi ouvido no DHPP.

No dia do crime o suspeito inicialmente havia abordado J.L.S.G., o qual já seria seu desafeto e contra ele teria efetuado diversos disparos de arma de fogo. A vítima dos disparos conseguiu fugir.

Não satisfeito, o autor dos disparos foi na casa da vítima da a sua procura, como não o encontrou, ficou rodando no bairro a sua procura.

Ao encontrar C.G.S., que era tio de seu desafeto, desceu do seu carro e efetuou diversos disparos de arma de fogo em direção a vítima que veio a óbito no local.

A vítima estava acompanhada de D.G.S. que conseguiu correr e não foi atingida pelos tiros.

Diante deste fato, fora representada pela prisão preventiva do suspeito, a qual foi deferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nossa Senhora do Socorro.

Durante a investigação três armas de fogo foram apreendidas.

I.S ainda está sendo investigado pela prática de um homicídio ocorrido em fevereiro de 2020, no bairro Olaria, município de Aracaju.

Vale ressaltar a importância da população, através do disque denúncia, 181, na elucidação dos crimes.

Fonte e foto SSP