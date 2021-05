Especialista explica sobre os cuidados com os bebês neste período de pandemia









20/05/21 - 06:51:10

Os bebês e crianças pequenas costumam colocar as mãos na boca com frequência, é o que chamam de fase oral, que pode se estender. Esse hábito é parte do desenvolvimento dessa fase da vida, como explicam especialistas, no entanto, em meio à pandemia da Covid-19, diversos cuidados precisam ser tomados por pais, mães e responsáveis.

A diretora nacional de Infectologia do Sistema Hapvida, Dra. Silvia Fonseca explica a importância dos cuidados e de evitar pegar e beijar as mãos dos pequenos. “Os bebês não conseguem fazer a higienização das mãos como os adultos e crianças maiores o tempo todo, com álcool em gel e muito menos lavar. Eles também têm o comportamento de levar as mãos à boca, porque é o jeito que os bebês entendem o mundo, então ao beijar e pegar, pode contaminá-los mais facilmente”, informou.

Dra. Silvia Fonseca acrescenta que é necessário estar sempre higienizando as mãos dos bebês e crianças pequenas, principalmente, por conta da fase oral, onde os pequenos estão conhecendo e descobrindo o mundo, o cheiro e as texturas das coisas através da experiência sensorial, isso inclui o paladar.

Fonte e foto assessoria