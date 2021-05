Fábio Meireles destaca obras de infraestrutura em Aracaju









20/05/21 - 16:44:44

Na manhã desta quinta-feira, 20, o vereador Fábio Meireles (PSC) utilizou pequeno expediente da sessão remota da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) para falar sobre as obras de infraestrutura que estão sendo realizadas em Aracaju, entre elas, o calçamento e serviços de esgotamento sanitário no Bairro Dom Luciano, na Zona Norte de Aracaju.

“A população do Dom Luciano sofreu por mais de 17 anos com lama e mau cheiro de esgoto. Tudo isso por conta da falta de infraestrutura oferecida pelas gestões passadas. Hoje, com Edvaldo Nogueira, a situação é bem diferente. Mesmo chovendo, as obras estão acontecendo. Quem passa pela região já vê calçamento, drenagem e esgotamento sanitário. Isso é um avanço para a população”, afirmou

Ao fazer uma visita à obra, a pedido de moradores, Fábio Meireles observou que em uma das casas o esgoto estava transbordando. Prontamente o vereador chamou um representante da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) que solucionou o problema no mesmo dia.

“Mesmo com todo esse investimento da Prefeitura, ainda acontecem problemas pontuais. Por isso fui ouvir a população em meio a obra acontecendo. Fomos lá com um fiscal da Emsurd para resolver o problema no esgotamento sanitário. Esse é o meu trabalho, servir a população”, frisou

Obras em Aracaju

Ainda durante sua fala, Fábio Meireles parabenizou a gestão municipal pela realização de importantes obras para a cidade.

“A prefeitura realizará três obras de infraestrutura de Aracaju: primeira etapa da revitalização do Parque Governador Augusto Franco (Parque da Sementeira), ampliação da ponte sobre o Rio Poxim e segunda etapa da infraestrutura para construção da Orlinha do bairro Coroa do Meio. Mesmo em meio a pandemia, o prefeito tem investido em nossa cidade. Que possamos continuar trabalhando pelo povo de Aracaju”, finalizou.

Fonte e foto assessoria