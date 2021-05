Forró Caju em Casa 2021: confira o passo a passo para inscrição de artistas no edital









20/05/21 - 13:05:17

A Prefeitura de Aracaju lançou, na última terça-feira (18), mais uma edição do Forró Caju em Casa. O evento, coordenado pela Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), reunirá cerca 100 atrações em 14 dias de programação online, com a novidade do retorno Fórum do Forró.

Para a segunda edição do Forró Caju em Casa, serão selecionadas, por meio de edital, três categorias musicais, sendo 32 vagas para bandas de forró, 40 vagas para forró pé de serra e 10 vagas para arrocha/piseiro. Quadrilhas juninas contempladas na Lei Aldir Blanc e convidados do Fórum do Forró preenchem a programação.

As apresentações serão gravadas e transmitidas em formato de live entre 17 e 30 de junho, através do canal no YouYube da Prefeitura de Aracaju. A PMA Rádio Corredor e o streaming AjuPlay também repercutirão toda a programação. As gravações serão realizadas em estúdio e terão limitação de cinco integrantes, para respeitar todas as normas sanitárias vigentes, em virtude da pandemia da covid-19.

Os artistas que quiserem participar deverão realizar sua inscrição no Mapa Cultural de Aracaju, até às 23h59 do dia 27 de maio. Caso ainda não tenha cadastro na plataforma, este deverá ser feito utilizando um email do Google (Gmail).

Confira o passo a passo para se inscrever no Forró Caju 2021

Para quem não tem cadastro no Mapa Cultural de Aracaju:

Passo 1: O candidato deverá se cadastrar através do link http://mapa.cultura.aracaju.se.gov.br/ ; utilizando uma conta do Google (G-mail);

Passo 2: Após acessar o site, clique em CADASTRE-SE e preencha os campos de: PRIMEIRO NOME; SOBRENOME; E-MAIL; CRIAR SENHA; CONFIRMAR SENHA e crie sua conta no Mapa;

Passo 3: Posteriormente à criação da conta no Mapa, o cidadão vai ser redirecionado à página ID Cultura para confirmar os seus dados e no final da página clique em SALVAR;

Passo 4: Após preencher todos os campos, deve retornar ao seu E-MAIL para confirmar o perfil;

Passo 5: Em seguida, clique em SERVIÇO, no meio da tela procure MAPA DA CULTURA DE ARACAJU e acesse o serviço. (Você será redirecionado para o perfil do Mapa para iniciar a sua inscrição);

Passo 6: Ao ser redirecionado, aparecerá a pergunta: “Permitir que Mapa Cultural de Aracaju acesse suas informações?” e o cidadão deve clicar em AUTORIZAR;

Passo 7: Coloque uma foto de perfil e uma foto de capa (opcional). No canto superior esquerdo, deve ser preenchido com uma ÁREA DE ATUAÇÃO, na parte do meio deve preencher DESCRIÇÃO CURTA e completar todos os dados pessoais e de endereço do formulário que aparecerem na tela;

Passo 8: Feito isso, deve PUBLICAR o perfil para validar o cadastro.

Para quem já tem cadastro no Mapa Cultural de Aracaju:

Passo 1: Acesse a página do Mapa Cultural de Aracaju através do link http://mapa.cultura.aracaju.se.gov.br/

Passo 2: Já no site, no canto superior direito da tela clique em EDITAIS;

Passo 3: Em seguida Clique em EDITAL #FORRÓ CAJU EM CASA 2021 ;

Passo 4: Na parte central, clique em INSCRIÇÃO;

Passo 5: Logo após, clique em FAZER INSCRIÇÃO;

Passo 6: Ao apertar na opção acima, aparecerá o nome do artista que decidiu se inscrever e o mesmo deve clicar em cima.

Dúvidas

Além da cartilha com os detalhes da inscrição, a Funcaju está realizando atendimento remoto, das 8h às 14h, através do telefone exclusivo (79) 3179-1380, ou pelo e-mail forrocajuemcasa2021@gmail.com. Em decorrência da pandemia provocada pela covid-19, não está sendo realizado atendimento presencial na sede da Funcaju.