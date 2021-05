GEORGEO: “DAQUI A POUCO TEREMOS BMs TRABALHANDO NOS SHOPPINGS DE ARACAJU”









20/05/21 - 05:24:24

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) cobrou o cumprimento da Lei Estadual 8.415/2018, de sua autoria, que trata da presença de bombeiros civis nas edificações, áreas de risco, eventos de grande circulação pública bem como em empresas de prestação de serviços de prevenção e combate a incêndio em Sergipe.

De acordo com o deputado, desde que a lei foi sancionada, os bombeiros civis não conseguiram ainda desempenhar a sua função. “Nós temos uma representação no Ministério Público de Sergipe para que os bombeiros civis possam ter esse direito garantido, mas infelizmente encontramos uma grande resistência principalmente dos bombeiros militares”.

Georgeo explica que não existe, por parte do Corpo de Bombeiros, uma cooperação para que a lei seja cumprida. “O Corpo de Bombeiros que deveria ajudar, faz o contrário. Não vemos esforço da corporação neste sentido. Inclusive, temos agora 37 bombeiros militares à disposição da Aena Brasil, empresa que administra o aeroporto aqui em Aracaju”.

“Quando era a Infraero, nós tínhamos bombeiros civis trabalhando e dando conta do serviço no aeroporto. Agora que o aeroporto foi privatizado, temos bombeiros militares pagos pelo Estado prestando serviços para uma empresa privada. É um absurdo. Daqui a pouco teremos bombeiros militares trabalhando nos shoppings centers de Aracaju”.

Georgeo disse ainda que vai questionar o comandante do Corpo de Bombeiros a respeito do descumprimento da Lei. “Temos uma Lei Estadual que está sendo descumprida, temos um código militar que proíbe o militar de fazer ‘bicos’. Vamos questionar o comandante do Corpo de Bombeiros sobre todas estas irregularidades que a corporação está cometendo”.

