Governador definirá testagem e vacinação dos professores









20/05/21 - 11:08:21

O governador de Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD), volta a se reunir nesta quinta-feira (20), com o Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais (Ctcae). A reunião está prevista para começar às 15h, na sede do Palácio dos Despachos, sede do governo estadual.

O Governo deve explicar o que foi definido no tocante ao planejamento da vacinação dos professores, além de como irá ocorrer a testagem em massa nos municípios acima citados.

As informações são de que um dos objetivos da reunião é planejar como será realizada a vacinação dos profissionais de Educação, além de elaborar um cronograma de testagem em massa em sete municípios de Sergipe como Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão, Barra dos Coqueiros, Lagarto, Itabaiana e Estância.