Governo libera abertura de bares, restaurantes, shoppings e praias na grande Aracaju









20/05/21 - 18:57:30

O Comitê Técnico-Cientifico e de Atividades Especiais decidiu, nesta quinta-feira (20), liberar a reabertura de bares, restaurantes, shoppings centers e praias aos sábados nos municípios da Grande Aracaju e voltou a ampliar as restrições para municípios do interior sergipano. As medidas do novo decreto iniciam a partir deste final de semana. O toque de recolher, que desde a semana passada vale de quinta-feira a sábado das 22h às 5h, não terá modificação.



Na Grande Aracaju, bares e restaurantes devem seguir medidas preventivas e sanitárias para evitar aglomeração de pessoas com o objetivo de reduzir as chances de contágio do coronavírus. Além da limitação de ocupação a 30% da capacidade dos ambientes, os estabelecimentos também não podem promover shows ou outros tipos de eventos e devem ficar abertos até 21h.

No caso dos shoppings, a abertura aos sábados foi condicionada ao fechamento às segundas-feiras.

Nos municípios de Estância, Lagarto e Itabaiana, o funcionamento de estabelecimentos não essenciais deve voltar a ser proibido aos finais de semana. A restrição de funcionamento de praias, balneários e outros espaços de lazer foi ampliada para todos os 75 municípios aos domingos.



Desde o dia 8 de maio, a reabertura já tinha sido autorizada durante todo o fim de semana para os estabelecimentos do interior sergipano. O governo decidiu fechar bares, restaurantes e outras atividades consideradas não essenciais em março diante do aumento expressivo de novos casos e óbitos, que levou ao colapso da rede hospitalar em todo o Estado.