Grupo Tiradentes oferta 253 vagas para curso de Medicina









20/05/21 - 07:27:03

O Grupo Tiradentes oferta 253 vagas para o curso de Medicina nas Instituições de Sergipe, Pernambuco e Alagoas. As orientações sobre o edital unificado das escolas médicas foram apresentadas via Google Meet, pelo vice-presidente Acadêmico do Grupo Tiradentes, professor Temisson José dos Santos, aos representantes de escolas e cursinhos preparatórios dos estados em questão, nesta segunda-feira, 17.

Para a Universidade Tiradentes, 82 vagas serão destinadas aos cursos de Medicina, sendo 73 para Unit Alagoas e 98 para Fits Pernambuco. As inscrições seguem até 16 de junho e a matrícula dos aprovados está prevista para 28 de junho a 2 de julho. Já o início das aulas ocorre em 2 de agosto.

Temisson José explicou que alunos portadores de deficiência devem enviar e-mail para compese@unit.br, com o relatório médico anexado, para que as adequações sejam realizadas para aplicação da prova.

Ele também pontuou que as provas presenciais, previstas para os dias 20 e 21 de junho podem ser suspensas a depender de decretos estaduais por conta do período pandêmico. Caso a suspensão ocorra, serão avaliadas as notas do Enem do candidato.

O evento contou com a presença do diretor da Comissão Permanente de Processo Seletivo (Compese), José Alves da Cruz, que explicou que não há necessidade de o aluno preencher as três opções de vagas se só tiver interesse em cursar em um determinado campus.

“Essa unificação é porque o candidato fará uma inscrição e poderá concorrer a vagas nas três Universidades. A primeira opção é um campo obrigatório, a segunda e terceira não são campos obrigatórios, são opcionais. Aconselhamos que orientem o aluno para dar celeridade ao processo”, recomendou.

