MULHER É PRESA COM PISTOLA E DROGA EM CONDOMÍNIO DA BARRA DOS COQUEIROS









20/05/21 - 15:15:37

Policiais civis do Departamento de Narcóticos (Denarc) prenderam Jéssica de Oliveira Sousa, em posse de maconha e uma pistola calibre .380. A ação ocorreu na manhã desta quinta-feira, 20, no município da Barra dos Coqueiros, na Grande Aracaju.

Agentes do Denarc surpreenderam Jéssica em um condomínio na Barra dos Coqueiros, com uma quantidade de maconha e uma pistola .380. A mulher alegou ser usuária de drogas, além de relatar que a arma pertence ao seu companheiro. De acordo com a detida, o suposto dono se encontra há 10 dias em uma viagem.

A mulher foi autuada em flagrante e está à disposição da Justiça. A Polícia Civil também ressalta a importância da colaboração da população na elucidação de ações criminosas. Informações podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto assessoria