NOVOS TREMORES DE TERRA VOLTAM A SER REGISTRADOS NO MUNICÍPIO DE MALHADOR









20/05/21 - 06:05:28

Um tremor de terra de magnitude de 1.6 na escala Richter foi registrado nesta quarta (20) na cidade de Malhador.

O primeiro tremor de mag preliminar de 1.6 na escala Richter foi ouvido por moradores de Malhador às 13:31 horas. Às 16:01h, outro tremor também foi observado, mas o segundo de menor intensidade, magnitude preliminar calculada em 1.4 na escala Richter.

Segundo informações detalhadas do Departamento Estadual de Proteção e Defesa Civil (Depec), o fenômeno sísmico é considerado de baixa intensidade e habitantes da localidade acionaram o professor da LabSis da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Malhador está em uma área sísmica ativa, e os tremores acontecem por conta de falhas geológicas, comuns na região nordeste.