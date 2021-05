Pacientes esperam atendimento na chuva e Vereador Cícero cobra solução de problema









20/05/21 - 11:24:59

O Vereador Cícero do Santa Maria, utilizou o pequeno expediente da sessão na Câmara Municipal de Aracaju, primeira para falar da visita que fez à comunidade Recanto dos Cajueiros, no Santa Maria. Na oportunidade, mostrou a situação da chamada “Rua Principal” que está completamente alagada. Segundo o vereador, essa é a rua que dá o acesso a todas as outras ruas da comunidade, e merece uma atenção por parte da Gestão. “O prefeito Edvaldo Nogueira, já me disse que está em processo de licitação, obras direcionadas pra lá, mas a comunidade solicitou e nos pediu essa visita” Disse o vereador, que pediu agilidade e uma atenção maior para aquelas pessoas, e ressaltou que um paliativo infelizmente não resolve a situação, e é preciso a pavimentação por completo.

Na segunda parte do pronunciamento, Cícero falou a respeito das condições estruturais dos postos de saúde do bairro Santa Maria. Em especial, o Posto de saúde Osvaldo Leite, que não oferece uma condição digna para a espera das pessoas que ali buscam um atendimento, segundo ele. “Faça chuva ou sol, a espera nesse posto é insuportável, pois ficam do lado de fora, expostas a qualquer condição climática. Peço para que seja colocado no mínimo um toldo para a proteção das pessoas”. Afirmou o vereador, finalizando assim a sua participação na Sessão de hoje.

