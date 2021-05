PM CUMPRE, EM LAGARTO, MANDADO PRISÃO POR ATRASO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA EM SP









20/05/21 - 11:44:28

Policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) deram cumprimento a um mandado de prisão decorrente do atraso do pagamento de parcelas de pensão alimentícia, emitido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. A detenção ocorreu na cidade de Lagarto, no início da tarde dessa quarta-feira (19).

Segundo as informações policiais, as equipes receberam o alerta e iniciaram buscas pela região, localizando um veículo de modelo Soul. Na abordagem, foi constatado que o condutor do veículo era foragido da Justiça. A decisão da Justiça de São Paulo foi emitida no dia 30 de abril de 2019.

Diante da situação, o condutor do veículo foi detido e conduzido à Delegacia Regional de Lagarto, onde foram adotadas as demais medidas legais cabíveis ao caso.

Fonte e foto SSP