Prefeitura orienta sobre calendário de aplicação da segunda dose de CoronaVac

20/05/21 - 16:08:55

Com a regularização do calendário vacinal de aplicação da segunda dose (D2) da vacina CoronaVac, a Prefeitura de Aracaju orienta que, desta quinta-feira, 20, até o próximo domingo, dia 23, as pessoas que por algum motivo ultrapassaram o prazo da D2 e ainda estão sem a dose, serão atendidas em domicílio, por agendamento.

A estratégia tem como objetivo evitar a perda de doses do imunizante, visto que de acordo com o calendário da Secretaria Municipal da Saúde, não há mais datas de D2 em atraso. A partir da segunda-feira, 24, o serviço será retomado conforme o intervalo previsto.

“Sabemos que, cada frasco contém dez doses e quando ele é aberto, todas as doses devem ser utilizadas num espaço de tempo pequeno. Para evitar perdas e pensando na otimização da vacina, e como não temos, oficialmente, ninguém em atraso com a D2, quinta, sexta-feira, sábado e domingo, nós não enviaremos nenhuma dose de CoronaVac para as unidades de saúde. Mas nesses locais onde estão sendo aplicadas essas doses, quem estiver em atraso e buscar o serviço nesses dias, a equipe que está nesse local, vai anotar nome, endereço e telefone, enviará essas informações para a Rede de Frio da nossa Secretaria e nós vamos ligar e marcar a vacinação dessa pessoa em sua casa”, explica a diretora de Vigilância e Atenção à Saúde da Secretaria Municipal da Saúde, Taise Cavalcante.

A partir da próxima segunda-feira, dia 24, os cinco pontos de vacinação com a segunda dose de CoronaVac retomam o serviço, vacinando as pessoas que receberam a primeira dose no dia 25 de abril, quando são esperadas 75 pessoas para receber a D2.

O calendário prossegue na terça-feira, 25, vacinando quem recebeu a primeira dose no dia 26 de abril, e será encerrado na quinta-feira, 27, com a vacinação de quem tomou a primeira dose no dia 29 de abril.

“São os três dias oficiais em que o município tem o número de pessoas que ainda precisam tomar a segunda dose. Desta forma, chegamos a uma estimativa de 280 pessoas completando seu esquema no dia corretamente”, salientou Taise.

Além do drive, no Parque da Sementeira (para aqueles que receberam a primeira dose nesse local), os pontos de vacinação para a segunda dose de CoronaVac são: UBS Francisco Fonseca (18 do Forte), Estação Cidadania (Bugio), UBS Amélia Leite (Suissa), UBS Oswaldo de Souza (Getúlio Vargas) e Colégio CCPA (Grageru).

Foto: Marcelle Cristinne