Presidente da Comissão de Saúde, Janier apoia PL em prol dos profissionais da enfermagem









20/05/21 - 10:46:56

Durante esta Semana da Enfermagem – comemorada de 12 a 20 de maio –, a deputada estadual Janier Mota (PL), presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), reforçou o seu total apoio ao Projeto de Lei (PL) 2564/2020, em tramitação no Congresso Nacional, que estabelece piso salarial para os profissionais da enfermagem.

Prestes a entrar em votação no Senado Federal, o Projeto de Lei – de autoria do senador Fabiano Contarato (Rede-ES) – propõe a criação de um piso salarial tanto na rede pública como na privada de saúde de R$ 7,3 mil para enfermeiros; de R$ 5,1 mil para técnicos de enfermagem e de R$ 3,6 mil para auxiliares de enfermagem e parteiras.

“Como parlamentar e presidente da Comissão de Saúde da Alese, acompanho de perto os esforços destes valorosos profissionais da enfermagem nas unidades hospitalares do nosso Estado. Sei da luta por um piso salarial justo e uma jornada de trabalho digna”, afirma Janier Mota.

A parlamentar ressalta o quanto os profissionais da enfermagem depositam no PL 2564 a esperança de melhorias e reconhecimento da categoria, que tanto faz a diferença neste momento de pandemia do novo coronavírus, como linha de frente de combate à Covid-19, e ainda lidando, diariamente, com dores, ansiedades e perdas de vários pacientes que vem a óbito.

“Aos profissionais da enfermagem, dedico o meu total respeito e admiração, pois são verdadeiros anjos sem asas, nossos verdadeiros heróis, que se entregam de corpo e alma para cuidar do outro, salvar vidas”, destaca a deputada.

Neste simbólico 20 de maio, Dia Nacional do Técnico e Auxiliar de Enfermagem, a parlamentar convida todos os cidadãos a acessar a Consulta Pública do Senado referente ao PL 2564 (https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaomateria?id=141900) e votar sim pelo projeto. Até o momento, são quase um milhão de votos a favor.

“Vote sim na Consulta Pública do Senado. É uma forma de nossa população mostrar aos senadores a importância deste projeto. É reforçar o apoio para estes abnegados profissionais. É o mínimo que podemos fazer em retribuição ao que a classe da enfermagem vem realizando por nós”, conclui Janier.

Fonte e foto assessoria