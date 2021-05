Rota da Farinha começa a se tornar uma realidade









Hoje Sergipe deu um importante passo em direção a concretização do primeiro produto turístico da Rota da Farinha.

Com o empresário José Menezes, a Secretaria de Estado do Turismo, definiu um cronograma para a implantação de um empreendimento contíguo a Cachoeira de Macambira, que fica dentro da fazenda de sua propriedade.

Ali serão instalados equipamentos capazes de receber turistas de todos lugares do Brasil, e do mundo, que poderão conhecer as belezas naturais da região, uma autêntica casa de farinha, um restaurante, áreas de estacionamento e um camping, que serão construídos especialmente para esse projeto.

A reunião contou com a presença de uma equipe técnica formada pelo guia de turismo Elias Silva, especialista em ecoturismo, pela turismóloga Waleska Carvalho e pela engenheira ambiental, Thassia.

20/05/21 - 22:01:14

A Rota da Farinha conta com total apoio do Governo de Sergipe e dos prefeitos Marcell Moade, de Campo do Brito, Carivaldo Souza de Macambira e Binho de São Domingos!