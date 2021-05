SEM VACINA, TRABALHADORES DA LIMPEZA PÚBLICA DECIDEM ENTRAR EM GREVE









20/05/21 - 06:37:09

Garis e margaridas que trabalham em Aracaju e na Grande Aracaju entrarão em greve no final do mês de maio. A categoria quer ser inserida no Plano de imunização contra a Covid-19, por desenvolver atividade essencial.

A decisão foi tomada durante assembleia da categoria na manhã desta quarta-feira (19). De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Limpeza Pública em Sergipe (Sindilimp/SE), a categoria quer ser inserida no Plano de Imunização contra a covid-19, já que desenvolve um serviço essencial.

O Sindicato afirma que enviou ofício para o Ministério da Saúde, para a Secretaria de Estado da Saúde (SES) e para as secretarias dos municípios, mas até o momento não obteve resposta.

A SMS explicou que o próprio Ministério da Saúde emitiu uma nota técnica informando que não garante o envio de segundas doses aos municípios que pactuarem a inclusão de outros grupos que estejam em desacordo com as orientações predeterminadas pelo órgão federal.

Foto Sindilimp