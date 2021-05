UNINASSAU abre inscrições para o Vestibular de Medicina

Interessados podem se inscrever até o dia 20 de junho

Estão abertas as inscrições para o vestibular de Medicina 2021.2 da UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau, no Recife. Interessados podem se candidatar para o processo seletivo até o dia 20 de junho pelo site vestibularmedicina.uninassau.edu.br . A seleção será mediante análise das notas obtidas pelo candidato nas duas últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A UNINASSAU se destaca com um ensino híbrido, voltado para uma maior eficácia no desenvolvimento das competências e habilidades de seus estudantes. Além disso, possui matriz curricular pautada em metodologias ativas de aprendizagem, integração, interdisciplinaridade, flexibilidade e contextualização.

O diretor médico da graduação, Cláudio Lacerda, enalteceu a qualidade do curso, que tem nota máxima no MEC e foi apontado pelo órgão como o melhor da região entre as instituições particulares. “Contamos com uma infraestrutura de ponta, com Laboratórios de Saúde equipados com o que há de mais moderno, Salas de Metodologias Ativas. Além disso, nosso corpo docente é referência em suas áreas, com 93% tendo mestrado e/ou doutorado”, destaca.

O resultado oficial do Vestibular de Medicina da UNINASSAU será divulgado no dia 7 de julho. Confira o edital aqui: http://sereduc.com/7TplQK.