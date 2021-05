Alex Carvalho assume direção do STERTS prometendo crias núcleos regionais









21/05/21 - 18:22:34

Nova direção do STERTS toma posse

Tomou posse na sexta-feira, 21, a nova diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Rádio e Televisão Aberta por Assinatura e Publicidade do Estado de Sergipe (STERTS), A solenidade foi realizada no auditório da sede do sindicato com transmissão via plataforma de internet e pelo canal L2 News, restrita a apenas a direção executiva eleita em virtude da pandemia.

Estavam presentes apenas os membros da diretoria executiva, o presidente empossado Alex Carvalho, Maria da Conceição dos Santos Gouveia, vice-presidente, Benjamin Gonçalves dos Santos, 1° vice-presidente, Antônio Fernando Cabral Ferreira, Tesoureiro, Cláudio Leite, 1º secretário, Adel Riquison Ribeiro Nunes, Diretor Social, Marilza Bispo dos Santos, 2º Suplente da Diretoria, o membro do conselho fiscal Carisvaldo Santos, e o radialista Fernando Andrade, representando a comissão eleitoral.

O Presidente empossado, Alex Carvalho, afirmou que dará continuidade ao trabalho das gestões anteriores, com intensa luta sindical. Ele disse ainda que no seu mandato vai aproximar o STERTS dos profissionais do interior do estado, criando núcleos regionais do sindicato. Outra luta será pela conquista do vale refeição para categoria, um antigo anseio dos trabalhadores.

A vice-presidente Ceiça Dias, ressaltou que a luta sindical precisa de unidade, e que é preciso o engajamento de todos os trabalhadores para a manutenção de direitos e obtenção de novas conquistas para melhorar a qualidade de vida dos radialistas.

O 1° vice-presidente, Benjamin Gonçalves dos Santos (Elton Ricart), destacou que passa o comando do STERTS na certeza de que o trabalho em defesa da categoria terá continuidade, dentro de uma nova perspectiva de luta para a busca de novas conquistas.

Fernando Cabral Ferreira, tesoureiro e representante da Federação Interestadual dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão e Televisão

(FITERT) disse que “espera que o sindicato de Sergipe faça cada vez mais o trabalho de luta pela aprovação dos temas nacionais, como a carteira profissional nacional do radialista e a integração da categoria de uma forma geral de todo o Estado de Sergipe. E desejar boa sorte nessa nova diretoria e muito trabalho, muita luta em defesa dos radialistas de Sergipe”.

A nova diretoria terá a seguinte composição:

ALEXSANDRO SANTOS CARVALHO – PRESIDENTE MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS GOUVEIA – VICE PRESIDENTE BENJAMIN GONÇALVES DOS SANTOS – 1° VICE PRESIDENTE ANTÔNIO FERNANDO CABRAL FERREIRA – TESOUREIRO PEDRO CLÁUDIO SANTOS LEITE 1º SECRETÁRIO ROBERTA BARBOSA ANDRADE – 2º SECRETÁRIO ADEL RIQUISON RIBEIRO NUNES – DIRETOR SOCIAL DIENIS DOS SANTOS CELESTINO – 1º SUPLENTE MARILZA BISPO DOS SANTOS – 2º SUPLENTE DA DIRETORIA JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO – 3º SUPLENTE NADJO LISBOA DOS SANTOS – 4º SUPLENTE DA DIRETORIA ALEX MOURA CARVALHO – 5º SUPLENTE DA DIRETORIA FÁBIO TELES MENEZES – 6º SUPLENTE DA DIRETORIA LUIZ CARLOS OLIVEIRA SANTOS – 7º SUPLENTE DA DIRETORIA WILLIAM LEAL TAMBURI – CONSELHO FISCAL FÁBIO SÉRGIO MARTINS – CONSELHO FISCAL JOSÉ CARISVALDO DOS SANTOS – CONSELHO FISCAL PAULO AUTRAN LIMA ARAÚJO – SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL JOSÉ MARCOS DOS SANTOS – SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL BRÁULIO DANIEL BONFIM – SUPLENTE CONSELHO FISCAL RUBENS CARLOS SILVA FILHO – DELEGADO ROSINALDO SANTANA FONTES – SUPLENTE DELEGADO RAIMUNDO MACEDO FERREIRA – DELEGADO ANTÔNIO MARCOS COUTO LUDUVICE – SUPLENTE DELEGADO

Fonte e foto assessoria