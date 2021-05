Atualização de cadastro por canais digitais agiliza atendimento de clientes









21/05/21 - 06:03:21

Canais online de atendimento estão disponíveis 24 horas por dia

A forma mais simples de ser encontrado por alguém é informando os dados corretamente, como telefone e endereço, por exemplo, facilitando o contato. Para que a Energisa consiga se comunicar de forma eficiente com seus clientes, é necessário que o cadastro esteja atualizado, o que pode ser feito de forma simples, através dos canais digitais da concessionária. Isso permite que o cliente seja alertado sobre desligamentos programados com antecedência, avisos de manutenções e outras informações importantes.

Além disso, a conta de energia pode servir como comprovante de residência e todos os atendimentos ficam mais ágeis quando solicitados pelo titular da conta. Por isso, sempre que comprar, vender ou alugar um imóvel é importante avisar a Energisa e atualizar todos os seus dados. Caso a fatura ainda esteja no nome do último inquilino ou do antigo proprietário, o novo inquilino ou proprietário poderá efetuar a mudança e garantir o seu direito. Com essa ação, ele terá acesso a todos os serviços disponibilizados pela distribuidora: ligação nova, troca de titularidade, aumento ou redução de carga, negociação de débitos e até cadastro na Tarifa Social. O mesmo vale para estabelecimentos comerciais.

“Nos próximos meses daremos início a uma campanha de atualização do nosso cadastro. O cliente receberá uma mensagem juntamente com a sua fatura de energia, com as instruções para realizar o cadastro corretamente. Esse procedimento será extremamente importante para a empresa e também para o cliente”, explica o gerente Comercial da Energisa, Wellington Aranha.

Como atualizar o cadastro

Para atualizar o cadastro, basta acessar um dos canais digitais de atendimento: Gisa (79) 98101-0715, aplicativo Energisa ON e site www.energisa.com.br.

Pelo Call Center também é possível executar esse procedimento. Basta ligar para o número 0800 079 0196, a ligação é gratuita.

Sobre a Energisa

Com 116 anos de história, o Grupo Energisa é o 5º maior em distribuição de energia elétrica. Uma das primeiras empresas a abrir capital no Brasil, a companhia controla 11 distribuidoras em Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná, Rondônia e Acre. Com receita líquida anual de R$ 16,9 bilhões (ano 2019), o Grupo atende a 7,8 milhões de clientes (o que representa uma população atendida de aproximadamente 20 milhões de pessoas) em 862 municípios de todas as regiões do Brasil, além de gerar cerca de 20,5 mil empregos diretos e indiretos.

Com a missão de transformar energia em conforto, desenvolvimento e oportunidades de forma sustentável, responsável e ética, a Energisa atua com um portfólio diversificado que engloba distribuição, geração, transmissão, serviços para o setor elétrico (Energisa Soluções), serviços especializados de Call Center (Multi Energisa), comercialização de energia (Energisa Comercializadora) e soluções em energias renováveis (Alsol).

