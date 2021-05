Correios divulga programação dos selos especiais de 2022









21/05/21 - 13:47:39

O Ministério das Comunicações (MCOM) homologou os motivos que estarão presentes na Programação Anual de Selos Comemorativos e Especiais de 2022, retratando fatos históricos, personalidades, além da diversidade cultural do país. Entre os assuntos, destacam-se as vacinas, o Centenário da Semana de Arte Moderna, os 200 Anos da Independência do Brasil, a Festa do Senhor Bom Jesus do Bonfim e as Vilas e Populações Caiçaras do Brasil.

O anúncio oficial do MCOM ocorreu após a 119ª Comissão Filatélica Nacional (CFN) eleger, em votação, os motivos dos selos comemorativos e especiais associados, que foram selecionados com base nas sugestões enviadas pela população através do sistema Sua Ideia Pode Virar Selo, no ano anterior.

A comissão é composta por até 21 participantes, entre representantes dos Correios, do Ministério das Comunicações e de instituições externas como Academia Brasileira de Letras (ABL), Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), Instituto Brasília Ambiental (IBRAM) e Federação Brasileira de Filatelia (FEBRAF)

Vale lembrar que, para 2023, o prazo para o público enviar novas ideias e sugestões de motivos para selos é até 30 de novembro deste ano. Os critérios estão disponíveis na portaria do MCOM 2014/2021. Acesse o site dos Correios e use a criatividade.

