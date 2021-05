DEPUTADO GUSTINHO RIBEIRO DESTINA R$ 1 MILHÃO PARA O TURISMO DE ARACAJU









21/05/21 - 05:41:11

O deputado federal e vice-líder do Governo, Gustinho Ribeiro, anunciou nesta quarta-feira, 19, que irá destinar R$ 1 milhão em emendas para o Turismo de Aracaju. O objetivo é fazer com que o município desenvolva campanhas de divulgação do roteiro da capital sergipana em todo o País.

“No pós-pandemia precisaremos estar estruturados e vamos gerar emprego e renda para a nossa população. Em parceria com o prefeito Edvaldo, vamos buscar movimentar a economia para que as pessoas tenham condições de trabalhar e sustentar suas famílias”, afirmou o deputado Gustinho Ribeiro.

Fonte e foto assessoria