DEPUTADO PROPÕE A CRIAÇÃO DE DELEGACIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR









21/05/21 - 12:58:39

O deputado estadual Talyson de Valmir, apresentou ao plenário da Casa Legislativa, a Indicação Parlamentar de nº 195/2021, sobre a criação de Delegacia de Defesa do Consumidor na estrutura organizacional da Policia Civil de Sergipe, vinculada ao Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DEPATRI). A proposição foi aprovada por unanimidade de votos nesta quinta-feira (20).

Segundo defende o deputado, a massificação das relações de consumo é um fenômeno visto em todos os cantos do

Estado de Sergipe, o que justifica a necessidade da criação da delegacia.

“Na capital ou interior, 0 acesso ao consumo de bens e serviços teve um considerável aumento, especialmente por conta da facilitado do acesso aos meios de crédito. Ocorre que, com o aumento dos contratos de consumo, seja em lojas físicas ou virtuais, 0 aumento dos crimes cometidos contra o consumidor também teve um exponencial crescimento. Então, visando aprimorar a proteção aos consumidores sergipanos, entendemos a necessidade de uma delegacia especializada na apuração e combate aos crimes contra 0 consumidor”, destaca no texto da indicação.

A indicação será encaminhada ao Governo do Estado.

Por Stephanie Macêdo

Foto: Jadilson Simões