Educadores começam a ser vacinados no município de Laranjeiras









21/05/21 - 15:06:35

Os profissionais de Educação da rede municipal de Laranjeiras começaram a ser vacinados contra a COVID-19 nesta sexta-feira, 21. O cronograma segue na próxima segunda-feira, 24, com a imunização da comunidade escolar, que presta serviço nas escolas estaduais do município. Na terça-feira, 25 é a vez dos servidores federais.

Nesta etapa da campanha de vacinação contra a covid-19, devem ser imunizados cerca de 800 profissionais de Educação, das três esferas governamentais que prestam serviço no município de Laranjeiras. A divisão no cronograma tem o intuito de evitar a aglomeração nos pontos de vacinação.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Gabriela Carvalho, o município de Laranjeiras já vacinou mais de 20% da população. “Os nossos profissionais de saúde já vacinaram cerca de seis mil pessoas, o que representa mais de 20% da população. Estamos acima da média em todo o Estado e no Brasil. O resultado nos deixa bastante felizes, já que a vacinação é o método mais eficaz de barrar a contaminação do coronavírus”, destacou a secretária.

O prefeito José de Araújo (Juca) foi conferir de perto os trabalhos da vacinação na manhã desta sexta-feira. “Já vacinamos diversos grupos prioritários desde a chegada das primeiras doses de vacina, como profissionais de saúde, garis, pessoas com comorbidades, autistas, síndrome de down, idosos e tantos outros. Os resultados são bastante animadores, tendo em vista que os profissionais de saúde são comprometidos”, afirmou Juca.

O gestor municipal acrescentou que o maior desejo é vacinar todos os laranjeirenses. “O nosso desejo é que a vacinação chegue a toda população o mais rápido possível e que essa pandemia não venha fazer ainda mais vítimas em nosso município e no Brasil. Precisamos voltar ao normal com segurança, através da imunização coletiva”, ressaltou.

DECOM Laranjeiras.