Em Brasília, Eduardo Lima e Sargento Byron buscam recursos e parcerias para Aracaju









21/05/21 - 09:23:12

Vão ser três dias de compromissos oficiais ligados ao mandato e também ao partido na capital federal. O vereador Eduardo Lima (Republicanos) faz parte da comitiva, que vai em busca de parcerias e novos projetos para o estado. O grupo vai contar, ainda, com a presença do vereador Sargento Byron. O convite foi feito pelo Ministério da Cidadania, por intermédio da liderança do Republicanos na Câmara de Deputados e do Presidente do Republicanos em Sergipe, Jony Marcos.

Entre os assuntos que vão ser discutidos está a assistência social para famílias em situação de vulnerabilidade. Segundo dados da Secretaria Municipal de Assistência Social, 38 mil famílias de Aracaju vivem abaixo da linha da pobreza e outras cinco mil não recebem o Bolsa Família. Para o vereador Eduardo Lima, “essa será uma grande oportunidade para conseguir recursos e reverter esse quadro. Com a crise provocada pela pandemia, muitas famílias se tornaram ainda mais dependentes destas assistências, mas, às vezes, têm dificuldade de acessar esses benefícios”.

Outra reivindicação que será feita na capital federal será pela entrega de mais um kit para o Conselho Tutelar, composto de um carro zero, um refrigerador, um bebedouro, cinco computadores e uma impressora. Aracaju tem unidades do Conselho em seis distritos, mas apenas cinco receberam o kit, entregue pelo Ministério Mulher da Família e dos Direitos Humanos, em 2019. O pedido será oficializado em reunião com a chefa da pasta, ministra Damares Alves.

A lista de compromissos inclui, ainda, visitas à Fundação Republicana Brasileira e ao Centro de Apoio aos Municípios. O objetivo é firmar cooperações técnicas e parcerias nas áreas qualificação e projetos para o município de Aracaju e cidades do interior do estado. A comitiva também vai se reunir com o presidente nacional do Republicanos, o Deputado Federal, Marcos Pereira.

Foto assessoria

Por Valéria Santana