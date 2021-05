Espaço Cultural Funcap é inaugurado no RioMar Aracaju









21/05/21 - 10:17:51

Fundação e shopping firmam parceria para exposições de obras contempladas pela Lei Aldir Blanc

A Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), em parceria com o RioMar Aracaju, inaugurou na última terça-feira, 18 de maio, o Espaço Cultura Funcap, no segundo piso do empreendimento, ao lado da loja Aramis. A estreia do espaço contemplou as exposições “Do Litoral ao Sertão” do fotógrafo Márcio Dantas e ‘Mercado Velho – 20 Anos’, do artista Sergival Silva. Além das mostras, também aconteceu o lançamento dos livros “Na dança da vida sergipana”, de Ana Angélica Freitas Gois; ‘Diversas imagens poéticas’, de André Luís Santos e ‘Sessenta minutos’, livro de poemas de Christina Bielinski Ramalho.

A solenidade de abertura contou com a presença dos expositores, escritores, de representantes da Funcap e do RioMar Aracaju. As exposições também ficarão disponíveis nas redes sociais e site da Funcap. No shopping, o espaço estará aberto à visitação gratuita até 7 de junho.

As exposições de Márcio Dantas e Sergival Silva, dois consagrados artistas sergipanos, compõem a vigésima sétima e vigésima oitava exposição de artes visuais promovida pela Fundação, através de recursos da Lei Aldir Blanc.

Sobre as obras e artistas

Em “Do Litoral ao Sertão”, o fotógrafo Márcio Dantas mostra que além do grande potencial turístico, o estado de Sergipe também é uma terra de pessoas, paisagens e costumes únicos. Em cada região, uma identidade faz do menor estado brasileiro um cenário peculiar e acolhedor em sua essência.

Em sua trajetória, Márcio Dantas trabalhou para a revista Veja, para o Governo do Estado de Sergipe e em diversos projetos de renome no Brasil. Atualmente é o presidente da Associação Brasileira de Repórteres Fotográficos e Cinematográficos – Secção Sergipe (ARFOC/SE) – e o criador da revista eletrônica Lugar Perfeito, com dicas de viagens.

Em Mercado Velho – 20 Anos, Sergival apresenta ao público a história, que completa 20 anos neste 2021, da madrugada de demolição dos barracos de feirantes que se aglomeravam desordenadamente no entorno do Mercado Central e por todo o Centro Histórico de Aracaju. Nesta reedição da sua primeira exposição individual, rebatizada com o título Mercado Velho – 20 Anos, o fotógrafo apresenta um registro de meses antes da remoção dos feirantes, demolição das antigas barracas e o início das obras de restauração arquitetônica dos Mercados Thalles Ferraz e Antônio Franco.

Sergival é natural da cidade de Nossa Senhora da Glória, em Sergipe. Mais conhecido por sua carreira musical, o multiartista também marcou história na fotografia em terras sergipanas. Ingressou em agosto de 1999 na Associação Sergipana de Amigos da Fotografia – ASAFOTO – e em setembro de 2000 realizou sua primeira exposição individual, que foi denominada de Mercado Velho. Em setembro de 2019, Sergival realizou Safári Fotográfico na cidade do Rio de Janeiro, com a temática ‘Cadê o orelhão que estava aqui?’, abordando a inutilização e desinstalação dos referidos aparelhos públicos de telefonia.

Da assessoria

Foto_Divulgação