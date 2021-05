Estácio realiza Megavestibular neste final de de semana









21/05/21 - 05:42:25

Nesta sexta-feira (21) e sábado (22), a Estácio realizará mais uma edição do Megavestibular para cursos de graduação nas modalidades Presencial, Semipresencial, Digital ou Flex, com condições diferenciadas. As inscrições para as provas presenciais ou online do Megavestibular podem ser feitas pelos telefones (79) 9 8176-4412 ou (79) 3246-8112 ou pelo site www.estacio.br. O atendimento presencial nas unidades ocorre de acordo com as normas de segurança sanitária vigentes e o uso da máscara é obrigatório.

Os candidatos que optarem pela modalidade Presencial, Semipresencial e Flex, terão até 40% de bolsa durante um ano, além de descontos durante todo o curso. Já para a modalidade 100% Digital, também é possível ingressar no ensino superior com até 50% de bolsa por um ano e condições exclusivas em todo o curso. Confira as condições da campanha e os cursos disponíveis, de acordo com a Unidade ou Polo de Ensino Digital.

Para os candidatos que tenham realizado o Enem, entre 1015 e 2020, é possível ingressar na graduação sem prestar o vestibular e com descontos durante todo o curso. A partir de 300, quanto maior a nota o exame, maior será o desconto. Confira também as condições para segunda graduação e transferência.

Conheça as modalidades da Estácio

Com mais de 50 anos de tradição, a Estácio oferta dezenas de cursos de graduação na modalidade presencial. Para um ensino moderno e interativo, professores e estudantes contam ainda com recursos tecnológicos como plataformas digitais que disponibilizam material didático, serviços acadêmicos, simulados e exercícios, bibliotecas virtuais, objetos de aprendizagem interativos, etc.

No Semipresencial da Estácio, a metodologia utilizada conecta a expertise do presencial com a inteligência do digital, tornando a sala de aula mais interativa e colaborativa. Neste modelo, a maior parte dos conteúdos é ofertada dentro de uma plataforma digital, com a possibilidade de o aluno cursar, também, disciplinas presenciais, garantindo assim, a experiência no campus, até duas vezes por semana.

Na modalidade de ensino Digital, o aprendizado é realizado por meio de uma plataforma 100% Digital, com conteúdos que podem ser acessados de qualquer dispositivo, on e offline. Sendo uma modalidade contemporânea, mais próxima ao cotidiano dos futuros profissionais, o EaD apresenta conveniências que vão além de romper a distância entre o aluno e a instituição de ensino.

Na modalidade Flex, além de todo o conteúdo disponibilizado no ambiente virtual por meio da plataforma de ensino digital, o aluno conta ainda com possibilidade de atividades práticas presenciais nos Polos de Ensino Digital ou em laboratórios de realidade virtual de última geração. No Flex o estudante tem a flexibilidade de horário também na hora de agendar as atividades práticas.

Fonte e foto assessoria