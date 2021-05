Fábio Henrique solicita novas agências da Caixa para os municípios









21/05/21 - 09:11:59

O deputado federal Fábio Henrique (PDT/SE) solicitou ao Ministério da Economia a abertura de novas agências da Caixa Econômica no estado de Sergipe, além da contratação dos aprovados no Concurso de 2014. O requerimento de número 537/2021 foi protocolado na Presidência da Câmara Federal, para aprovação da Mesa Diretora, no dia 27de abril de 2021.

“No mês de janeiro, tive a informação de que a Caixa pretende abrir mais 75 unidades no país, entre 55 agências e 20 filiais especializadas em agronegócio, e que esta expansão possui 36 agências para o Nordeste. Isso deve gerar mais de 1.500 empregos no país ainda em 2021. Porém, Sergipe não será contemplado com nenhuma dessas agências”, explicou o deputado pedetista.

Fábio Henrique destaca ainda que o presidente Jair Bolsonaro, em uma de

suas lives disse que: “em cidades acima de 40 mil habitantes que, porventura, ainda não tenham agência da Caixa, a partir agora até o final desse semestre, a Caixa terá uma agência em cada um desses municípios.”

Para o deputado, as agências da Caixa reforçam o atendimento ao público, fomentam a economia, gera emprego e renda a centenas de famílias, em especial durante os tempos de pandemia. Ele solicitou uma nova avaliação da instituição bancária para que seja validada o que foi dito pelo presidente do Brasil e possa ajudar aos sergipanos.

Concursados

O deputado Fábio Henrique destacou que, para a implantação das novas agências e para suprir a necessidade de funcionários na Caixa, existem mais de 200 aprovados em Sergipe do Concurso da Caixa de 2014. “Eles encontram-se aptos para convocação imediata, concurso este ainda em vigor por conta de decisão da Justiça do Trabalho”, explicou o deputado.

Fonte e foto assessoria