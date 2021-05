GOVERNO INICIA TRABALHOS PARA CONSTRUÇÃO DO ATLAS EÓLICO E SOLAR DE SERGIPE









21/05/21 - 16:27:48

A ação possibilitará a atração de investimentos na área de energias renováveis para Sergipe

O Governo do Estado está iniciando o processo de implantação das estações de monitoramento eólico e climático, responsáveis pelas medições anemométricas para elaboração do Atlas Eólico e Solar de Sergipe.

A ação integra o Planejamento Estratégico e o Plano Plurianual (PPA 2020 – 2023) da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), e é fruto do Projeto Estruturante de CIência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) do Estado, tendo a Fundação de Apoio à Pesquisa e a Inovação Tecnológica de Sergipe (Fapitec) como proponente, e o Sergipe Parque Tecnológico (SergipeTec), como executor. Os recursos são da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep/MCTIC), com contrapartida do Estado. A ação conta ainda com a parceria, como co-executores, da Emdagro, Universidade Federal de Sergipe (UFS), Instituto Tecnológico de Pesquisas (ITP) e Embrapa Tabuleiros Costeiros.

A empresa Wind Tower venceu o Pregão Eletrônico e recebeu do diretor-presidente da Fapitec, Ronaldo Guimarães, a autorização para iniciar os serviços de implantação das Estações de Monitoramento Eólico e Climático, com previsão de conclusão em 60 dias. “Este é um ato muito importante para o desenvolvimento do nosso estado, afinal, esta ação possibilitará, em um futuro muito próximo, a atração de investimentos na área de energias renováveis para Sergipe”, informa Ronaldo Guimarães.

O SergipeTec será responsável por coordenar as ações. O diretor-presidente do Parque, Brenno Barreto, autorizou a saída dos equipamentos e entregou as permissões de uso do solo dos locais das instalações dos mastros e equipamentos. As medições anemométricas, que consistem na coleta de dados de direção, velocidade, intensidade, constância, temperatura do vento e outras variáveis climáticas, estarão localizados nos municípios de Poço Redondo, Estância, Neópolis e Riachão do Dantas. O conjunto destas informações pode ser utilizado para diversas finalidades, principalmente para estudos de viabilidade de instalação de parques eólicos.

“A instalação das torres é a primeira etapa para este atlas. Após a instalação, iniciaremos as medições e coleta de dados, para posterior análise. Este Atlas Solarimétrico é uma ferramenta importante para atrair investimentos na área energética para Sergipe nos próximos anos”, ressalta Brenno Barreto.

Fonte e foto assessoria