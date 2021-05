HOSPITAL SENHOR DOS PASSOS FOI VÍTIMA DE PREGOEIRO, DIZ ASSESSORIA









21/05/21 - 17:14:02

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Venho por meio desta nota oficial esclarecer algumas informações publicadas por alguns portais eletrônicos, em matérias veiculadas na data 17/05/2021, que dizem respeito a uma suposta fraude em licitação no Hospital e Maternidade Nosso Senhor dos Passos, em São Cristóvão, no período em que estive à frente da gestão da instituição de saúde como diretor.

Primeiramente, cabe esclarecer que não tive qualquer participação no suposto ato de fraude. Ao contrário: tanto o Hospital quanto eu, enquanto Diretor-Presidente, fomos vítimas. Por esta razão, em 2018, quando eu ainda estava no cargo, mais precisamente no dia 28/12/2018, orientei a Diretoria Executiva do Hospital, após tomar conhecimento do fato, a realizar procedimento administrativo interno para apurar a má condução dos processos de compras pelo pregoeiro contratado, encaminhando uma representação ao Ministério Público Federal, através do ofício nº 140/2018.

Por se tratar de uma denúncia de falsificação, o MPF instaurou inquérito civil para investigar o caso. Neste momento, o processo se encontra em andamento. Quero frisar que repudio, veemente, prática de qualquer ato ilícito, quem me conhece sabe do meu perfil, do meu caráter e da minha história. Me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Espero também que, sempre que meu nome for citado em qualquer situação, eu possa fazer uso do meu direito de resposta e seja ouvido, como preza o bom jornalismo – que acredito ser a prática desses renomados veículos de comunicação.

São Cristóvão, 20 de maio de 2021.

Paulo Roberto de Santana