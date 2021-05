Influencer, neto de Che Guevara, visita a Rota Caminhos da Serra de Itabaiana









21/05/21 - 14:53:41

Jose Guevara, neto de Che Guevara, está em Sergipe apreciando uma das rotas de turismo mais procuradas no Estado: Rota Caminhos da Serra de Itabaiana, promovida pela empresa Carvalho Consultorias de Turismo.

O Digital Influencer, especializado em lifestyle e dicas de viagem, veio para Sergipe a convite da turismóloga Ellen Carvalho.

“Por uma semana o Jose e a esposa conhecerão os atrativos de Aracaju e os encantos da Rota de Itabaiana, na região serrana do Estado”, revela.

O cubano que veio para o Brasil trabalhar no Programa mais médicos, casou-se com uma mineira e hoje mora em Porto de Galinhas (PE). Após o encerramento do programa, Jose passou a se dedicar ao segmento de turismo, atuando na área de relações públicas e marketing. No Instagram @joseguevaraof, para 445 mil seguidores, ele compartilha experiências e dicas dos lugares visitados. Agora, Jose que já visitou 33 países e fala, fluentemente, 15 idiomas, incluiu Itabaiana no roteiro.

Entre os locais visitados ele destaca a Casa de Farinha que fica na praça de eventos de cidade onde conheceu a rotina de tradicional produção de beiju de tapioca em um forno à lenha.

“Acabei de conhecer a Casa de Farinha em Itabaiana. As trabalhadoras do lugar são mulheres empoderadas que sustentam suas famílias com esta importante tarefa: produzir comidas saudáveis com produtos orgânicos da região para a população deste lugar. Parabenizo todas elas pela iniciativa”, escreveu o blogueiro em seu perfil.

No Parque dos Falcões, o único centro de criação, multiplicação e preservação de aves de rapina da América do Sul e, também, o único local do país com autorização do Ibama para a criação de aves de rapina, o influencer viveu uma experiência diferenciada.

“O trabalho de sustentabilidade e proteção aos animais é impressionante. A visita a esse santuário foi muito especial”, pontua.

“Itabaiana é uma cidade limpa, organizada e dispõe de um receptivo atencioso e educado. Sergipe é um Estado muito lindo que precisa de atenção do trade turístico para ser mais divulgado. Aqui estou experimentando novos sabores e vivenciando novas e ótimas experiências”, completa.

