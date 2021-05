Operação conjunta apreende 100 tabletes de drogas na Grande Aracaju nesta sexta-feira









21/05/21 - 11:47:45

A Polícia Civil deflagrou uma operação de combate ao tráfico interestadual de drogas em Sergipe. A ação policial ocorreu na manhã dessa sexta-feira (21), em três endereços localizados em Aracaju e na Barra dos Coqueiros. A operação resultou na apreensão de mais de 100 tabletes de maconha.

A operação é fruto de uma investigação conjunta entre a Divisão de Narcóticos de Lagarto e o Departamento de Narcóticos (Denarc) de Aracaju, junto ao 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM).

A ação policial ocorreu em cumprimento a três mandados de busca e apreensão, que foram cumpridos no bairro Inácio Barbosa e no Castelo Branco, em Aracaju, e também na Barra dos Coqueiros. Como resultado da operação, um suspeito foi preso e um segundo entrou em confronto com as equipes policiais.

Com informações e foto SSP