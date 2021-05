PM EVITA ROUBO DE GADO EM TOMAR DO GERU E APREENDE VEÍCULOS USADOS NO CRIME









21/05/21 - 12:48:11

Policiais militares do Destacamento de Tomar do Geru impediram o roubo de gado numa propriedade localizada às margens do Rio Real, no povoado Cascavel. A ação policial ocorreu na madrugada desta sexta-feira (21). Os policiais também apreenderam um carro e uma motocicleta.

De acordo com as informações policiais, assim que houve o recebimento da denúncia, os militares foram ao local. Os suspeitos, ao avistarem a presença policial, fugiram da localidade, inclusive disparando contra a guarnição.

Nos veículos abandonados pelo grupo, os suspeitos deixaram ferramentas para corte do gado e alguns equipamentos que eles estavam subtraindo da propriedade. Ainda às margens do rio foi encontrado um saco com selas, arreios e outros pertences da fazenda.

Pela manhã, os proprietários fizeram uma verificação no rebanho e nas instalações para constatar possíveis sumiços, porém afirmaram que, com a ação da Polícia Militar, não foram contabilizados prejuízos à propriedade.

Informações e foto SSP