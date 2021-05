POLÍCIA CIVIL PRENDE, EM SÃO PAULO, INVESTIGADO POR ESTUPRO EM SERGIPE









21/05/21 - 08:42:06

Com o auxílio da equipe da Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima (Deacav), policiais civis de Guarulhos deram cumprimento a um mandado de prisão definitiva contra um homem investigado pelo crime de estupro. Ele foi preso nessa quinta-feira (20), em Guarulhos (SP).

De acordo com os delegados Ronaldo Marinho e Josefa Valéria, o investigado estava foragido desde o ano de 2018. Durante as investigações, os policiais civis descobriram que o homem estava residindo no Estado de São Paulo, onde trabalhava como fotógrafo. Diante da informação, a Deacav informou à Polícia Civil de São Paulo.

O mandado de prisão foi cumprido e o investigado foi preso na cidade de Guarulhos (SP). O suspeito será recambiado para o Estado de Sergipe, onde ficará à disposição do Poder Judiciário, para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso. Informações e denúncias podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia (181).

SSP