Prefeitura de Capela entrega mais de 5 mil kits alimentação para estudantes









21/05/21 - 12:20:31

A Prefeitura Municipal de Capela, por meio da Secretaria Municipal de Educação, entregou mais de 5 mil kits alimentação para estudantes da rede pública durante o mês de maio. A ação visa auxiliar a alimentação dos estudantes e suas famílias e tem sido realizada desde o início da pandemia da Covid-19, quando as aulas migraram para a modalidade remota.

A logística contou com o suporte da prefeita Silvany Mamlak e foi organizada pela secretária de Educação, Joseana Silva, que contou com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde, através do Programa Saúde na Escola (PSE). Durante os quatro dias de entregas dos alimentos, 25 escolas foram visitadas e as entregas ocorreram seguindo as recomendações sanitárias de prevenção ao novo coronavírus.

“Tem sido uma ação interessante e que não ajuda somente os alunos, mas também as suas famílias, pois essa alimentação que entregamos está aparando toda a estrutura familiar. Para que tudo dê certo, contamos com uma logística muito grande, com centenas de funcionários trabalhando para que tudo ocorra da melhor maneira. O resultado é gratificante e estão todos de parabéns, dos servidores à prefeita, pela iniciativa que auxilia tantas famílias”, destacou Joseana.

Para a prefeita Silvany Mamlak, a operação desenvolvida pela Prefeitura de Capela tem sido fator primordial para evitar a evasão escolar na rede pública, além de aliviar a situação de pobreza da população. “Muitas dessas famílias enviam seus filhos para as escolas visando um ensino e uma alimentação de qualidade. Auxiliá-los com a alimentação nesse momento é primordial para que eles permaneçam estudando e não se rendam à evasão escolar em busca do sustento das suas famílias. Estamos no caminho certo e espero em breve poder ver a comunidade escolar reunida novamente nas nossas escolas”, pontuou.

Fonte e foto ASCOM / PMC