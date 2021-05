PREFEITURA DEFINE NOVAS REGRAS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS









21/05/21 - 16:35:12

A Prefeitura de Aracaju, a partir da reunião do Comitê de Operações Emergenciais (COE), realizada nesta sexta-feira, 21, decidiu pela adequação ao decreto estadual no que diz respeito às medidas de enfrentamento à pandemia e de reabertura gradual das atividades econômicas. Neste sentido, está autorizado o funcionamento de bares, restaurantes e shoppings centers aos sábados no município, bem como está liberado o acesso das pessoas às praias. Além disso, na capital, conforme o novo decreto municipal, os estabelecimentos comerciais deverão concluir suas atividades, todos os dias da semana, até às 21h. O toque de recolher está mantido de quinta à sábado, das 22h às 5h.

“Acabamos de finalizar mais uma reunião do COE e resolvemos adequar o decreto da Prefeitura à resolução do Estado. Vamos liberar o funcionamento dos shoppings, bares e restaurantes aos sábados e também o acesso às praias. Mesmo com essa abertura, quero informar que manteremos o máximo rigor de fiscalização para garantir o cumprimento das regras estabelecidas pela Vigilância Sanitária e pelos órgãos municipais. Aos domingos, permanece como estava antes, sem o funcionamento das atividades não-essenciais e das praias. Além disso, durante a semana, as atividades econômicas encerrarão seus expedientes às 21h”, destacou o prefeito.

Com as mudanças, shoppings centers poderão funcionar de terça-feira a sábado, com o limite de 50% da ocupação total. Bares, restaurantes, sorveterias e similares poderão abrir para consumo no local, de segunda a sábado, desde que obedeçam o horário do toque de recolher e a capacidade máxima de 30%. Aos sábados, também estarão autorizadas a circulação de pessoas e a realização de atividades econômicas nas praias e orlas da capital. Já aos domingos, em conformidade com o decreto estadual, as restrições serão mantidas, ficando vedada a realização de atividades econômicas e práticas de quaisquer atividades físicas coletivas e individuais na faixa litorânea, orlas, parques e praças.

O escalonamento das atividades econômicas também fica mantido. Atividades não-essenciais no Centro de Aracaju poderão funcionar das 9h às 19h, de segunda a sexta-feira. Nos demais bairros, o funcionamento está permitido das 10h às 21h, de segunda a sexta-feira. Supermercados, minimercados e estabelecimentos congêneres poderão funcionar, todos os dias, das 8h às 21h.

Edvaldo ressaltou que as adequações no decreto municipal foram feitas como forma de ajudar os setores mais afetados pela pandemia. “Os bares e restaurantes têm sofrido duramente a pandemia e, desta forma, eles poderão retomar o fôlego. Mas não significa dizer que o perigo já passou. Precisamos manter o distanciamento social, as medidas de biossegurança e o respeito às regras estabelecidas nos decretos municipal e estadual. É muito importante que tenhamos esse cuidado para que possamos seguir avançando”, reiterou o gestor.

