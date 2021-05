PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO DE FUTEBOL SE REÚNE COM O EMPRESÁRIO SUNG UN SONG









21/05/21 - 11:05:04

O presidente da Federação Sergipana de Futebol (FSF) recebeu no fim da tarde da última quinta-feira (20), o empresário coreano Sung Un Song. A reunião aconteceu na sede da entidade, em Aracaju. O encontro durou cerca de três horas e os dirigentes conversaram sobre diversos assuntos.

Em pauta a possibilidade de investimentos em Sergipe na área do turismo, energia solar, saneamento e em especial no esporte. É claro que o principal assunto foi o crescimento e fortalecimento do futebol sergipano. E futuras parcerias foram estudadas. Além de um debate da atual situação do futebol brasileiro e mundial. O presidente da FSF, destacou a importância da reunião. ” Foi um momento muito importante para a sociedade sergipana e em especial para o nosso futebol. O empresário Sung Un Song está conhecendo o nosso estado e claro fiz um convite para conhecer o futebol sergipano e analisamos futuras parcerias. Em nome dos dirigentes dos clubes sergipanos agradeço a visita. Em breve estarei em Manaus para conhecer as empresas e consequentemente apresentar um projeto de parceria para o nosso futebol”. Finalizou, Milton Dantas.

O empresário coreano segue até domingo em Sergipe, de acordo com a agenda oficial, ele terá nesta sexta-feira, um reunião com o governador Belivaldo Chagas e com outros empresários sergipanos. No sábado fará uma visita a Universidade Federal de Sergipe e a usina hidroelétrica de Xingó, em Canindé de São Francisco.

Sung Un Song empreende em uma das maiores empresas brasileiras, a Digitron, possui uma fundação com sede em Manaus que oferece assistência à comunidades menos favorecidas. Sua visita a Sergipe tem o intuito de investir na geração de energia solar no sertão, criar parcerias com o turismo local, no ramo imobiliário e, também, com a UFS. Ele pretende investir em saneamento básico e recursos hídricos em povoados mais carentes.

Fonte e foto FSF