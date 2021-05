PRESIDENTE COREN AGRADECE A LAÉRCIO PELO APOIO NO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM









21/05/21 - 13:27:19

O deputado federal Laércio Oliveira (PP) recebeu na tarde desta quinta-feira, 20, o presidente do Conselho Regional de Enfermagem (Coren), Conrado Marques, a representante do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), Marisa Miranda, e o enfermeiro Luan Araújo, que foram agradecer ao parlamentar pelo apoio na luta pela isonomia salarial da categoria. Laércio confirmou que votará a favor da criação do piso nacional.

O Projeto de Lei n° 2564/2020 tramita no Senado Federal. Ele fixa o piso em R$ 7.315 para enfermeiros e as demais categorias terão o piso proporcional a esse valor: 70% (R$ 5.120) para os técnicos de enfermagem e 50% (R$3.657) para os auxiliares de enfermagem e as parteiras. O PL já tem 72 assinaturas de senadores solicitando urgência na votação. Após ser apreciado pelo Senado Federal, o projeto seguirá para a Câmera dos Deputados.

Conrado Marques agradeceu ao deputado federal Laércio Oliveira pelo apoio à causa. “Tivemos uma reunião bastante produtiva com o deputado, porque ele declarou total apoio a PL 2564/2020 que trata sobre a nossa jornada de trabalho e nosso piso salarial. Então, é um ganho importante para a categoria saber que um parlamentar federal de Sergipe está apoiando e atento às causas da enfermagem. Quero agradecer a Laércio Oliveira e dizer que estamos muito felizes”, disse.

Para Laércio, a luta dos profissionais da enfermagem é justa e contará com seu apoio. “A gente tem acompanhando toda a luta desses profissionais, principalmente durante essa pandemia, que muitas vezes só são valorizados por quem passa por um atendimento no hospital. É preciso valorizar e reconhecer a importância dessa categoria pelo cuidado com os que padecem em um leito de hospital e até mesmo no atendimento domiciliar. Portanto, quero reafirmar meu total apoio a vocês”, afirmou Laércio Oliveira.

Fonte e foto assessoria