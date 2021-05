Rede Primavera comemora Semana da Enfermagem com diversas ações









A Rede Primavera promoveu de 18 a 20 de maio, a Semana da Enfermagem, com diversas ações como forma de reconhecimento e valorização desta profissão.

21/05/21 - 17:03:32

A Enfermagem tem um papel cada vez mais decisivo e proativo no que se refere à identificação das necessidades de cuidado da população. Enfermeiros, auxiliares e técnicos em enfermagem, usufruíram de uma programação especial. Logo na entrada foram recepcionados com músicas, além da entrega de kits de autocuidado com massageador, incenso, chás, escalda-pés e difusor de ambientes. As comemorações contaram também com gincana com vários desafios como arrecadação de alimentos que ajudará instituições de caridade do nosso estado e desafios on-line. Carrinho de jogos percorreu os setores assistenciais do hospital com brincadeiras e prêmios entre os participantes, o que proporcionou uma maior interação entre os colegas. Para o coordenador de enfermagem do SADT (Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico), Herbert Carvalho, esse ano, a semana de enfermagem foi pensada para ser um momento de descontração para enfermagem. “Desde o inicio da pandemia a carga física e emocional tem sido alta para nossa categoria, então, nada melhor do que utilizar nossa comemoração anual para aliviar um pouco dessa carga e promover ainda mais a união da nossa equipe”, concluiu Herbert.