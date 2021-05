RioMar Aracaju recebe exposição inédita, em homenagem à Santa Dulce dos Pobres









21/05/21 - 13:54:16

Mostra permanece em cartaz no shopping de 26 de maio a 27 de junho e o acesso é gratuito

Em homenagem ao aniversário de Irmã Dulce, celebrado em 26 de maio, o RioMar Aracaju acolhe a exposição “Dulce, um pingo de amor”. A mostra estará aberta à visitação na Praça de Eventos Mar, até 27 de junho, e o acesso será gratuito. A exposição chega em nossa cidade, trazendo arte, cultura e fé ao coração dos sergipanos através da mensagem e exemplo de vida da Santa Dulce dos Pobres.

A escolha por Aracaju não foi aleatória, já que Irmã Dulce iniciou a sua vida religiosa no Convento do Carmo Frades Carmelitas, em São Cristóvão. Em terras sergipanas, Dulce foi consagrada a Santa de todos que acreditam em um mundo mais justo e humano. Além disso, Sergipe abriga a igreja Bem Aventurada Dulce dos Pobres, primeira paróquia criada em sua homenagem.

Por meio da mostra “Dulce, um pingo de amor”, os frequentadores do shopping poderão conferir de perto as esculturas produzidas em fibra de vidro e marmorizada da face de Jesus Cristo e Irmã Dulce. Todas as criações são do artista plástico Félix Sampaio, com curadoria de Fábio Abreu. Sampaio, é especialista em ambientação e na construção de rochas artificiais, autor de importantes obras instaladas na Bahia e em outros estados brasileiros, além de Portugal, França, Itália e Canadá.

A exposição, inédita em Sergipe, fez parte da mostra “Ave Dulce”, realizada em Roma, na Itália, durante o ciclo de canonização de Irmã Dulce, em outubro de 2019.

Serviço

O quê? Exposição ‘Dulce, pingo de amor’, em homenagem à Irmã Dulce

Onde? Praça de Eventos Mar – RioMar Aracaju – Avenida Delmiro Gouveia, 400 – bairro Coroa do Meio

Quando? De 26 de maio a 27 de junho

Acesso? Gratuito

Artista? Félix Sampaio

Curadoria? Fábio Abreu

Realização? Band Nordeste e Patativa Comunicação

Da assessoria

Foto_Divulgação