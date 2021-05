Secretaria da Segurança realiza live sobre Gestão de Enfrentamento à LGBTFobia









21/05/21 - 10:37:18

Nesta sexta-feira (21), às 20h, acontece a live “A Gestão de Enfrentamento à LGBTFobia em Sergipe”. A live será realizada pelo instagram oficial da Secretaria da Segurança Pública (SSP), no perfil @ssp_sergipe , no Instagram. A live tem o objetivo de debater as questões referentes às políticas públicas de combate ao preconceito em razão da orientação sexual no âmbito da SSP.

O convidado é Gabriel Machado, professor, graduado em letras-portugues e mestrando em sociologia pela Universidade Federal de Sergipe (UFS). Ele é técnico operacional do Centro de Referência em Direitos Humanos LGBTI+ e pesquisador de gênero, educação e ativista LGBTI+.

A mediação é da coordenadora de prevenção social à violência e criminalidade da SSP, Abigail Souza. Ela é policial civil, professora da rede estadual, mestre em educação e especialista em Segurança Pública pela UFS.