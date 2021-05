SMS e colegiado de procuradores de Justiça discutem plano de vacinação









21/05/21 - 06:10:28

Nesta quinta-feira, 20, gestores da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) participaram de uma videoconferência do colegiado de procuradores de Justiça de Sergipe, sobre o plano municipal de imunização e ações de enfrentamento da covid-19 em Aracaju.

Ao abrir a videoconferência, o procurador-geral de Justiça do Estado, Manoel Cabral Machado Neto, parabenizou o trabalho desenvolvido pela SMS, em especial a secretária da Saúde, Waneska Barboza, que agradeceu a oportunidade de poder explanar sobre plano de Imunização de Aracaju, “que vem conseguindo avançar bastante”, frisou ela.

“Chegamos a 133.223 pessoas vacinadas contra covid-19, número que representa 20,03% da população imunizada. Este percentual se mostra positivo, sobretudo, levando em consideração a realidade nacional, quando o país registra 19,06% da população vacinada”, destacou a secretária.

Ainda segundo Waneska, o ritmo da campanha de vacinação contra a covid-19, em Aracaju, depende do recebimento das doses das vacinas. “Nossa estratégia foi avançarmos na vacinação dos profissionais de saúde que estavam diretamente ligados ao atendimento de covid-19 e dos idosos. Agora estamos acelerando a vacinação das pessoas com comorbidades com idades a partir dos 18 anos”, enfatiza.

Trabalhadores da saúde

A meta para a capital sergipana era de vacinar 32.381 trabalhadores da saúde, entretanto o Município já vacinou 33.440 profissionais, o que representa 103,2% do quantitativo estabelecido no plano de vacinação.

Desta forma, salienta a secretária, além do cumprimento da meta, e diante do atual quantitativo de doses que a SMS administra, na última terça-feira, 18, a Secretaria passou a não disponibilizar o cadastramento de profissionais de saúde no site da Prefeitura.

“Vamos validar e gerar o código de quem já tenha se cadastrado, mas não podemos continuar recebendo solicitações de cadastro desses profissionais. Os profissionais que já receberam o código podem se dirigir ao auditório Antônio Vieira Neto, localizado na praça Dom José Thomaz, bairro Siqueira Campos. E da mesma forma que estão asseguradas as doses para as pessoas que já se cadastraram, o calendário de aplicação da segunda dose desse grupo prioritário também seguirá sendo cumprido conforme previsto”, orienta.

Segundo o diretor jurídico da SMS, João Vitor Burgos, todas as informações pedidas sobre a vacinação e o enfrentamento da covid-19 foram respondidas, e também estão contempladas no boletim diário da covid, publicado no site da Prefeitura e nas redes sociais da Saúde de Aracaju. “Foi uma reunião muito oportuna, e fazer este tipo de esclarecimento é muito importante porque os representantes do colegiado de procuradores de justiça representam os anseios da nossa sociedade”, disse.

Fonte e foto assessoria