Socorro anuncia vacinação contra covid para profissionais da educação









21/05/21 - 15:57:52

Na manhã desta sexta-feira, 21, a Prefeitura de Socorro, por meio dos secretários municipais de Saúde, Enock Ribeiro, e de Educação, Josevanda Franco, anunciou, em coletiva, o início da vacinação contra a Covid- 19 para a categoria de profissionais da educação de Nossa Senhora do Socorro, entre professores e demais funcionários, incluindo merendeiras e técnicos em geral. A vacinação será iniciada na próxima segunda-feira, 24, e abrangerá os funcionários das redes municipal, estadual, federal e privada, localizadas no município. A estimativa da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) é que cerca de três mil profissionais sejam imunizados.

De acordo com Enock, no primeiro dia, a faixa etária inicial será a de 50 anos e acima. Já na terça-feira, 25, 40 anos e acima, e na quarta-feira, 26, 18 anos e acima. Enock também explicou que serão três locais de vacinação, no horário das 8h às 16h. Os funcionários da rede municipal serão vacinados na Escola Municipal José do Prado Franco, no Marcos Freire I, já os funcionários das redes estadual e federal, serão vacinados no Instituto Federal de Sergipe (IFS) de Socorro, no Marcos Freire II. Os profissionais que trabalham na rede privada receberão o imunizante na Creche Irmã Dulce, no Marcos Freire I.

Além dos documentos, RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência, é necessário comprovar vínculo com as instituições de ensino, com a apresentação do contracheque atualizado ou declaração da instituição de ensino. A secretária de Educação, Josevanda Franco, falou que a chegada da vacina para os profissionais da educação trouxe uma esperança maior para todos. “Essa é a esperança para as crianças e adolescentes que estão fora da escola há mais de um ano. Estamos trabalhando de forma virtual, mas o ensino se faz também através das relações humanas, então esse é o ponto de partida para um retorno presencial com mais segurança”, disse.

Fonte e foto assessoria