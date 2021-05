UPA 24h se torna referência no atendimento de síndromes gripais em Itaporanga









21/05/21 - 15:22:36

A UPA 24h Ana Maria de Menezes, administrada pela Associação Hospitalar de Sergipe, foi inaugurada no dia 14 agosto de 2020 em meio à pandemia do Novo Coronavírus, e em março de 2021 tornou-se referência para os atendimentos de síndromes gripais no município de Itaporanga D’Ajuda.

Os atendimentos no setor de síndromes gripais cresceram de forma significativa sendo registrado mais de 2.910 fichas de pronto atendimento.

Com ênfase no cuidado e meio de prevenção com toda à população itaporanguense, a unidade hospitalar estruturou um setor específico para tais atendimentos com consultório médico, sala de classificação de risco, sala de coleta de exames, sala de observação, 03 leitos de estabilização para pacientes graves (01 montado para atendimento Covid-19) e 02 de isolamento.

A UPA conta com equipe de profissionais qualificados para prestar uma assistência de qualidade a todos os usuários que procuram a unidade. No total são 24 técnicos de enfermagem, 12 enfermeiros, 01 assistente social e 03 médicos plantonistas no período diurno e 02 médicos plantonistas no período noturno.

Por essa razão, a direção da unidade chama atenção da população que a UPA, atualmente, está lotada de pacientes com Covid-19, em sua maioria em estado grave. Os pacientes graves que necessitam de vaga de UTI são regulados através do preenchimento da DUVS com o complexo de regulação leitos do estado (CRL).

As medidas de prevenção como higienização das mãos, uso de máscaras, distanciamento social, uso de álcool gel salvam vidas.

Cuidem-se juntos somos mais fortes!

ASCOM – Associação Hospitalar de Sergipe