Uso de máscara continua sendo obrigatório mesmo para quem já está vacinado contra a Covid-19 no estado de Sergipe

21/05/21 - 15:50:02

O uso do equipamento deve ser somado aos outros cuidados, como higienização correta das mãos com água e sabão ou álcool 70%, evitar aglomerações de pessoas

A Máscara, seja de pano ou descartável, continua sendo um item imprescindível de proteção contra a Covid-19 para todas as pessoas, inclusive aquelas que já foram vacinadas contra a doença. Estudos realizados sobre o equipamento de proteção comprovam a sua contribuição para barrar o vírus. Nesse sentido, o diretor de Vigilância em Saúde, Marco Aurélio, reforça a obrigatoriedade e necessidade do uso.

“Estamos em uma fase de estabilização da pandemia no Estado, as medidas preventivas têm sido suficientes para que não se cresça mais o número de casos e mantenha esse nível, que já está alto. Diariamente são cerca 27 a 29 óbitos, então, é fundamental o entendimento que a prevenção se dá em camadas, a camada mais próxima é a máscara. É fundamental que você use o item e que o outro use também, para que tenhamos essa barreira na transmissão”, disse.

O uso do equipamento deve ser somado aos outros cuidados, como higienização correta das mãos com água e sabão ou álcool 70%, evitar aglomerações de pessoas e tocar os olhos ou nariz. Além disso, o médico explica que se o indivíduo estiver em local de grande circulação de pessoas, o recomendado é utilizar mais de uma máscara.

“Estudos indicam que se você vai para um local com grande circulação, é importante utilizar duas máscaras, principalmente, se você faz parte de um grupo mais vulnerável, possui alguma comorbidade. Ressalto que nesse momento é mais seguro não ir a locais com aglomerações, mas se há necessidade, sobreponha mais uma máscara, para diminuir o risco de transmissão”, destaca.

Manuseio e limpeza da máscara

Para colocar e retirar do rosto, o manuseio deve ser feito apenas pelos elásticos. Após retirar do rosto, deve-se lavar de imediato a máscara com sabão ou água sanitária, deixando de molho por cerca de 20 minutos, para higienização total. Sempre vale lembrar: a máscara é de uso pessoal e não deve ser compartilhada com outras pessoas.